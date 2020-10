Selecționata de tineret a Romaniei a fost invinsa de Ucraina ieri seara la Kiev și ajunge la șase puncte de Danemarca. Romania mai are doar șanse teoretice sa caștige grupa din preliminariile Campaionatului European de fotbal Under 21 din 2021. Romania a fost invinsa vineri de Ucraina, la Kiev, cu 1-0, in timp ce Danemarca a dispus cu 3-1 de Malta, in deplasare. Maltezii au deschis scorul surprinzator, prin Ayrton Attard (52), dar danezii au egalat prin Nikolai Laursen (68), iar Mikkel Damsgaard (84) si Jesper Lindstroem (90+3) au parafat victoria oaspetilor. In clasament, pe primul loc se afla…