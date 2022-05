Stiri pe aceeasi tema

- Invadarea Ucrainei de catre Rusia ar urma sa afecteze negativ economia Romaniei, se arata intr-un raport publicat luni de Comisia Europeana, informeaza Agerpres . Efectele directe negative ale invaziei vor fi probabil limitate in urma legaturile comerciale directe reduse ale Romaniei cu Ucraina si Rusia.…

- Rusia a cheltuit mai mult de 300 de milioane de dolari pe zi pentru aparare luna trecuta, in timp ce invazia Ucrainei continua sa stagneze, potrivit datelor ministerului de finanțe de la Moscova, scrie The Moscow Times. Cheltuielile pentru aparare ale Rusiei sunt de peste doua ori mai mari decat dinainte…

- Polonia si Bulgaria nu mai primesc gaz rusesc incepand de astazi. Cele doua state au anuntat ca nu intentioneaza sa plateasca pretul gazului in ruble asa cum a cerut Moscova. O analiza arata dependenta europeana de gazul rusesc care ajunge si la 100- in cazul anumitor state. UE, Regatul Unit si SUA…

- Fondul Monetar International (FMI) si-a revizuit semnificativ in jos estimarile privind cresterea economiei romanesti in acest an, de la 4,8% cat estima in toamna pana la 2,2%, arata raportul „World Economic Outlook”, publicat marti de institutia financiara internationala. Conform noilor prognoze ale…

- Discursul președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, in Parlamentul Romaniei, este un semnal foarte clar ca relațiile dintre cele doua țari vor fi – in anii care vin – mult mai stranse, iar romanii din Ucraina se vor bucura de mai multe drepturi – e de parere scriitorul și gazetarul Cristian Tudor…

- Ințeleg ca actuala guvernare a Moldovei este mai buna decat ce a fostul președinte Dodon, care avea o atitudine umilitoare fața de Rusia și care trata Rusia ca furnizor indispensabil de resurse energetice (de parca nu ar exista alternative mai scumpe din Romania). Aceeași atitudine a fost preluata și…

- Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, a declarat dupa reuniunea de la Bruxelles ca Alianta va continua sa impuna sanctiuni fara precedent Rusiei si ca au fost aprobate patru noi grupuri de lupta inclusiv in Romania. Mandatul acestuia a fost de asemenea prelungit cu un an la conducerea NATO.…

- Din cate știm, dictatorii, strategii militari, oamenii politici și cei asimilați acestora, implicați in evenimente teribile, sfarșesc in cel mai bun caz in fața unor tribunale locale sau internaționale, și de ce nu, sub competența cercetatorilor. Razboiul din Ucraina se duce pe doua fronturi, unul dintre…