Stiri pe aceeasi tema

- Daca se va impune în fața Islandei, România va disputa finala play-off-ului în deplasare, cu învingatoarea meciului dintre Bulgaria și Ungaria. România a jucat de doua ori pâna acum cu Islanda, în preliminariile CM 1998, ambele meciuri încheindu-se…

- Nationala de fotbal a Romaniei va infrunta echipa Islandei, joi seara, pe Stadionul Laugardalsvollur din Reykjavik, de la ora 21:45 (ora Romaniei), in semifinalele barajului pentru EURO 2020. Daca va castiga in fata Islandei, Romania va disputa pe 12 noiembrie, in deplasare, finala play-off-ului,…

- Fotbaliștii echipei naționale a Romaniei au ajuns marți seara, la Reykjavik, pentru meciul cu reprezentativa Islandei, semifinala barajului pentru Euro 2020, ce va avea loc joi, de la 21:45 (Pro TV).Delegația a fost preluata direct de la scara avionului de doua autocare (respectand distanțarea in spații…

- Viorel Moldovan, 48 de ani, noul antrenor al celor de la Petrolul Ploiești (Liga 2), a fost invitat la „Prietenii lui Ovidiu”, emisiune moderata de Ovidiu Ioanițoaia. Emisiunea este in fiecare miercuri, de la ora 20:00, pe GSP.RO. Meciul dintre Islanda și Romania va avea loc joi, de la 21:45, liveTEXT…

- Selecționata lui Mirel Radoi are ocazia sa bifeze prima calificare a Romaniei la un turneu final, in urma unui play-off, joi seara, la Reykjavik, impotriva Islandei. Meciul dintre Islanda și Romania va avea loc joi, de la 21:45, liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe ProTV;Daca va trece de Islanda, Romania…

- Romania este lider in Liga Națiunilor dupa primele doua meciuri, 1-1 cu Irlanda de Nord și 3-2 cu Austria, iar in jocul „tricolorilor” se vede o schimbare de la venirea lui Mirel Radoi. Noul selecționer este neinvins pe banca naționalei, iar suporterii Romaniei au din nou speranțe pentru o calificare…

- Guðlaugur Victor Palsson, mijlocașul Islandei, adversara Romaniei din semifinala barajului pentru Euro 2020 scoate in evidența principala calitate a jocului etalat contra Angliei, 0-1, care n-a inscris decat din penalty in final. Meciul dintre Islanda și Romania va avea loc pe 8 octombrie, de la ora…

- Adversarii tricolorilor si-au anuntat in aceasta saptamana lotul de jucatori pe care se bazeaza in duelurile din septembrie. Noul antrenor al Irlandei de Nord, Ian Baraclough, promovat de la nationala U21 pe care a pregatit-o in ultimii 3 ani si careia selectionata U21 pregatita de Mirel Radoi i-a luat…