România, ultimul loc la producția de lumânări în UE Romania este singurul stat din Uniunea Europeana care nu a reușit anul trecut sa produca lumanari nici macar de un milion de euro, importand in schimb de 32 de milioane de euro. In total, piața UE din domeniu depașește 1,5 miliarde de lei. Romania a produs in 2019 lumanari in valoare de aproximativ 925.000 de euro, arata datele publicate duminica de Eurostat și citate de Agerpres. In total, Uniunea Europeana a produs in 2019 lumanari in valoare de 1,522 miliarde de euro, in crestere cu 6% comparativ cu 2013. Polonia este de departe cel mai mare producator de lumanari din UE, cu o valoare a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

