Stiri pe aceeasi tema

- Cațiva dintre componenții naționalei olimpice de fotbal au venit astazi la INMS pentru a efectua vizita medicala. In frunte cu Boboc, Pașcanu sau Ciobanu, „tricolorii” care vor reprezenta Romania la Jocurile Olimpice de la Tokyo s-au strans azi la INMS pentru a efectua testarea medicala obligatorie.…

- Nationala Under 23 a Romaniei a invins, marti, cu scorul de 1-0 (1-0), reprezentativa similara a Australiei, in al doilea si ultimul meci amical din cadrul stagiului de pregatire de la Marbella (Spania), potrivit news.ro. A marcat: G. Ganea '9 In minutul 9, George Ganea a marcat frumos,…

- Romania U23 incheie turneul de pregatire de la Marbella, diseara, de la ora 21, in compania altei echipe calificate la Jocurile Olimpice, Australia U23. Jocul poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Prima. Turneul de fotbal de la Jocurile Olimpice se va desfașura in perioada…

- Tricolorii Under 23 pregatesc participarea la Jocurile Olimpice din Japonia, in Spania, acolo unde se vor afla, pana pe data de 9 iunie, intr-un cantonament centralizat, in care se pune ”baza” efectivului cu care se va participa la Olimpiada. Naționala olimpica a pierdut la limita cu Mexic, 0-1, iar…

- Dupa ce a pierdut ultimele trei partide, nationala României are sansa revansei fata de suporteri, duminica, în meci amical, în fața vedetelor Angliei. Meciul de pe Riverside Stadium (Middlesbrough) va începe de la ora 19:00, va fi transmis în direct pe ProTV si LiveText…

- Romania U23 va juca azi primul amical din cantonamentul din Spania, cu Mexic U23. Partida va incepe la ora 21:00 și va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe PrimaTV. liveTEXT de la 21:00 » Romania U23 – Mexic U23 Echipe probabile: Romania U23: Aioani - Boboc, Cr. Manea, R. Grigore, Velisar - M. Marin,…

- Fara sapte jucatori de baza - Ciobanu, Boboc, Ganea, Matei, Benzar, Ghita sau Gaztanaga, absenti din diverse motive, FC Viitorul a disputat, la Buzau, semifinala barajului de calificare in Conference League, adversara fiindu-i Chindia Targoviste. Dupa un meci de un bun nivel tehnic si spectacular, echipa…

- In meciul decisiv pentru calificarea in competitia continentala, FC Viitorul va intalni, in deplasare, Sepsi Sf Gheorghe. FC Viitorul a disputat in aceasta seara semifinala barajului de calificare in competitia europeana Conference League, intalnind la Buzau Chindia Targoviste. Desi nu s a putut baza…