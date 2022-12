România U21 va susţine amicale cu Portugalia şi Germania Nationala U21 a Romaniei, pregatita de Emil Sandoi, va disputa in luna martie a anului viitor doua meciuri amicale. Oponente vor fi selectionatele similare ale Portugaliei si Germaniei, a anuntat Federatia Romana de Fotbal. „Nationala U21 a Romaniei continua pregatirea pentru turneul final din 2023, gazduit de Romania si Georgia. Tricolorii vor disputa primele meciuri din noul an cu Portugalia, pe stadionul Steaua, si cu Germania, pe noul stadion din Sibiu“, se arata intr-un comunicat al FRF. Romania U21 va intalni pe 24 martie 2023 echipa similara a Portugaliei U21, pe stadionul „Steaua“. Iar… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Camerei Deputaților a adoptat luni, in calitate de for decizional, o lege care ar permite și echipei FCSB sa joace pe stadionul Ghencea din București, acolo unde disputa meciurile de acasa doar CSA Steaua, conform liderului PSD, Marcel Ciolacu. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Presedintele FRF, Razvan Burleanu, a declarat la finalul tragerii la sorti a grupelor Campionatul European Under 21 din 2023, gazduit de Romania si Georgia, ca selectionata condusa de Emil Sandoi are ca obiectiv atingerea semifinalelor competitiei. Reamintim ca nationala noastra va evolua in Grupa B,…

- Au fost stabilite grupele turneului final al Campionatului European U21 de anul viitor, organizat in Romania și Georgia. Romania a fost repartizata in Grupa B: alaturi de Spania, Ucraina și Croația, meciuri care se vor disputa pe stadioanele ”Rapid” și ”Steaua” din București. Cea de-a doua grupa care…

- Selectionata Romaniei va evolua in Grupa B, alaturi de Spania, Ucraina si Croatia, la turneul final al Campionatului European de fotbal Under-21 din 2023, gazduit de Romania si Georgia. Tragerea la sorti a avut loc in aceasta seara la Ateneul Roman din Bucuresti. Turneul final va avea loc in perioada…

- A avut loc tragerea la sorți a preliminariilor Campionatului European de fotbal din 2024. Evenimentul s-a desfașurat la Festhalle Frankfurt, in Germania, țara gazda a turneului final. Moldova a cazut in grupa E, unde ii va avea ca adversari reprezentativele din Polonia, Cehia, Albania și Feroe.

- A avut loc tragerea la sorți a preliminariilor Campionatului European de fotbal din 2024. Evenimentul s-a desfașurat la Festhalle Frankfurt, in Germania, țara gazda a turneului final. Moldova a cazut in grupa E, unde ii va avea ca adversari reprezentativele din Polonia, Cehia, Albania și Feroe.

- Nationala U21 a Romaniei, pregatita de Emil Sandoi, se va afla in urna a doua la tragerea la sorti pentru UEFA EURO 2023. Tragerea la sorti a grupelor turneului final ale Campionatului European Under 21 va avea loc la Bucuresti, in 18 octombrie. URNA 1: Spania, Portugalia, Germania, Franta URNA 2: Tarile…

- Tragerea la sorti a grupelor turneului final ale Campionatului European Under 21 va avea loc la Bucuresti, la Ateneul Roman, in data de 18 octombrie, informeaza frf.ro. Turneul final, la care vor participa 16 echipe, intre care reprezentativele tarilor-gazda, va fi organizat in Romania in doua orase,…