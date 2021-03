România U21 – Ungaria U21, meci cu încărcătură emoțională uriașă pentru tricolorii mici Romania U21 – Ungaria U21 este al doilea meci al Naționalei „mici” la CE 2021. Echipa Romaniei U21 intalnește reprezentanta țarii gazda, intr-un meci care marcheaza o rivalitate de decenii intre cele doua țari vecine. Tricolorii mici spera sa faca un meci bun impotriva uneia dintre echipele care au evoluat cel mai mult in ultimii ani, mai ales unor investiții importante facute de guvern. Romania U21 s-a calificat la turneul final EURO21 din Ungaria, din postura de lucky-looser, dupa ce a facut parte din grupul celor mai bune locuri doi din faza grupelor de calificare. Aceasta este al doilea turneu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul formatiei Universitatea Craiova , George Cimpanu, a acordat un interviu pentru site-ul oficial al Stiintei in care a vorbit despre convocarea la nationala de tineret a Romaniei, care va sustine in intervalul 24-30 martie meciurile din faza grupelor a Campionatului European Under 21, gazduit…

- Fundasul formatiei Universitatea Craiova , Stefan Vladoiu, a acordat un interviu pentru site-ul oficial al Stiintei in care a vorbit despre convocarea la nationala de tineret a Romaniei, care va sustine in intervalul 24-30 martie meciurile din faza grupelor a Campionatului European Under 21, gazduit…

- Lotul care va reprezenta Romania la turneul final al Euro 2021, programat in Ungaria și Slovenia a inceput sa se reuneasca, jucatorii care sunt angrenați in competiții așteptand sa dispute ultimele meciuri pentru ca apoi sa se prezinte sub comanda lui Adrian Mutu. Selecționerul a stabilit deja lotul…

- Componentii nationalei de tineret si-au ales numerele de pe tricou pentru Campionatul European din Ungaria si Slovenia, potrivit news.ro:1.Andrei Vlad 2. Radu Boboc 3. Raul Oprut 4. Alexandru Pascanu 5. Radu Dragusin 6. Marco Dulca 7. Alexandru Cimpanu 8. Marius Marin 9. George Ganea 10. Olimpiu…

- Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a invins-o pe Astra Giurgiu cu scorul de 4-1 (3-0), sambata, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 18-a a Ligii I. Gazdele au dominat copios partida și astfel s-au apropiat la doar trei puncte de locul al treilea, ocupat de Universitatea Craiova. Pentru gazde au marcat…

- Pana astazi, 16 ianuarie, in Romania, au fost confirmate 691.488 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. NEWS ALERT: Premierul s-a vaccinat. Cițu a purtat un tricou cu mesaj adresat romanilor 620.058 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național,…

- Pana astazi, 30 decembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 627.941 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). A condus intervenția VIOLENTA a jandarmilor la protestul din 10 august și acum a fost numit șef 554.056 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor…