Naționala de fotbal U21 a Romaniei a fost invinsa sambata seara de reprezentativa similara a Ucrainei, in cea de a doua partida a Grupei B de la Campionatul European de Fotbal Under 21. Ucraina s-a impus pe Stadionul Steaua cu 1-0, in urma unui autogol al lui Dican, in minutul 89, informeaza Mediafax.