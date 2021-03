Stiri pe aceeasi tema

- Romania U21 a debutat cu un egal la Campionatul European de tineret, 1-1 contra Olandei U21. Andrei Ciobanu (23 de ani, mijlocaș ofensiv), marcatorul golului reușit de „tricolorii” mici, vrea sa obțina 3 puncte in meciul urmator, contra Ungariei. Cronica meciului Romania U21 - Olanda U21 1-1, AICI!…

- Un debut foarte, foarte bun pentru Romania la Campionatul European U21! „Tricolorii mici“, sub comanda lui Adrian Mutu, au reușit sa nu piarda impotriva unei naționale extrem de puternice a Olandei, care este cunoscuta deja prin puterea ofensiva și prin atacurile in lanț. A fost 1-1 la Budapesta intr-un…

- Nationala Romaniei de tineret a avut parte de o partida reusita la debutul in Campionatul European din Ungaria si Slovenia. Ambii timisoreni selectionati de Adrian Mutu au fost titulari in remiza, scor 1-1, cu reprezentativa Tarilor de Jos. Mai mult, Marius Marin, fostul jucator al Politehnicii, a purtat…

- Echipa de tineret a Romaniei va juca miercuri seara cu Olanda, in cadrul Campionatului European de Fotbal Under-21. Meciurile se joaca in Budapesta. Micii tricolori sunt intr-o grupa dificila. Echipa antrenata de Adrian Mutu este in GRUPA A – cu Olanda și Ungaria. In grupa se afla și Germania – vicecampioana…

- Romania debuteaza la europeanul U21 impotriva Olandei, diseara, de la ora 22:00. Romania U21 debuteaza azi la Campionatul European de tineret. „Tricolorii mici” intalnesc in prima etapa a grupelor, de la ora 22:00, reprezentativa Țarilor de Jos (Olanda). Confruntarea poate fi urmarita in format liveTEXT…

- Echipa naționala de tineret debuteaza impotriva reprezentativei similare a Olandei la Campionatul European de tineret, astazi, de la ora 22:00, iar presa din Spania a analizat lotul convocat de Adrian Mutu pentru turneul final. „Tricolorii” mici se pregatesc pentru al doilea Campionat European de tineret…

- Nationala de tineret a Romaniei debuteaza, miercuri, la Campionatul European, unde va juca in grupa A, cu Tarile de Jos, Ungaria si Germania. In primul meci, tricolorii mici condusi de Adrian Mutu vor intalni Tarile de Jos. Nationala Romaniei se afla pentru a doua oara consecutiv la un turneu final,…

- Aparent, Campionatul European de Fotbal 2021 sta sub semnul intrebarii. Președintele UEFA vrea un turneu cu spectatori pe cel puțin 25% din capacitatea stadioanelor, pentru ca, spune el, fanii fac fotbalul special. De acest lucru depinde insa cum merge campania de vaccinare anticovid din țarile unde…