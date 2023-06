Stiri pe aceeasi tema

- Emil Sandoi a reacționat dupa Romania U21 – Spania U21 0-3. Echipa naționala U21 a pierdut prima partida din cadrul Campionatului European U21 in fața Spaniei, cu scorul de 0-3. Starurile ibericilor au dominat copios in meciul care s-a jucat pe Stadionul Steaua din Ghencea. In fata a aproximativ 21.000…

- Mihai Popa (22 de ani), portarul Romaniei U21 in disputa cu Spania U21, și-a schimbat manușile in minutul 4 al disputei din Ghencea. „Tricolorii” pregatiți de Emil Sandoi au un debut cum nu se poate mai greu in grupa B a Campionatului European de tineret, in Ghencea, impotriva Spaniei U21, campioana…

- Romania Under 21 debuteaza miercuri la Campionatul European disputat in țara noastra și in Georgia intr-o partida impotriva Spaniei, pe stadionul Steaua. Meciul este transmis de TVR 1 și liveblog pe Hotnews.ro.

- Romania U21 va debuta azi la EURO 2023, cu Spania U21. Primaria București a decis sa vina in ajutorul fanilor care vor prezenți pe stadionul Ghencea. Romania U21 și Spania U21 se intalnesc in prima etapa din grupa B la Campionatul European de tineret. Meciul are loc azi, de la ora 21:45, liveTEXT pe…

- In perioada 21 iunie 8 iulie, Romania si Georgia gazduiesc Campionatul European de fotbal Under 21.Tricolorii fac parte din grupa B, in care vor intalni, pe stadionul "Steaualdquo; din Bucuresti, Spania, Ucraina si Croatia.Din lotul Romaniei care incepe competitia fac parte si trei fotbalisti de la…

- Valentin Mihaila a fost eroul Romaniei in meciul de la Lucerna, cu Elvetia, cele doua goluri ale sale din prelungirile partidei aducand un punct tricolorilor. Din pacate, extrema de 23 de ani a suferit o accidentare pe final de meci si rezultatul RMN-ului efecuat marti indica o ruptura musculara. Astfel,…

- Romania U21 simte din nou emoția unui Campionat European, al treilea consecutiv, și viseaza sa repete performanța din 2019, cand a fost eliminata de Germania in semifinale, scor 2-4. Cele mai tari cote pentru EURO 2023 le gasești pe efbet.ro. Romania U21 joaca toate meciurile in Ghencea Romania și Georgia…

- EURO U21 incepe miercuri, iar competiția va fi gazduita de Romania și Georgia. In țara noastra, meciurile se vor disputa pe stadioanele Steaua (Ghencea), Rapid, Cluj Arena și Constantin Radulescu. Din postura de țara gazda, Romania s-a calificat automat și face parte din grupa B, alaturi de Spania,…