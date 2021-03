România U21 – Olanda U21, primul meci al tricolorilor mici la Campionatul European Romania U21 – Olanda U21 este primul meci al Naționalei „mici” la CE 2021. Echipa Romaniei U21 debuteaza la Campionatul European pentru tineret intr-un meci cu Olanda U21. Tricolorii mici spera sa faca un meci bun impotriva uneia dintre cele mai in forma echipe din Europa in aceasta perioada. Romania U21 s-a calificat la turneul final EURO21 din Ungaria, din postura de lucky-looser, dupa ce a facut parte din grupul celor mai bune locuri doi din faza grupelor de calificare. Aceasta este al doilea turneu european consecutiv la care se califica Romania U21 dupa ce in urma cu doi ani, in 2019 au reușit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

