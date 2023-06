Echipa nationala de fotbal U21 a Romaniei a fost invinsa sambata, la Bucuresti, scor 0-1, de Ucraina U21, in grupa B a Campionatului European. Partida a avut loc pe arena Ghencea. Unicul gol al partidei a fost marcat in minutul 89. Dican s-a aflat la locul nepotrivit in momentul nepotrivit. La o centrare de pe partea stanga, fundașul roman a atins involuntar mingea, care a ajuns in propria poarta. In finalul confruntarii, Vanat a primit direct cartonașul roșu, dupa ce l-a lovit in fața pe Racovițan. Au evoluat echipele: ROMANIA: Tarnovanu – Pantea, Racovitan, Dican, Ticu – Screciu-cpt. (Cimpanu…