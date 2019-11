Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de tineret a Romaniei a revenit in lupta pentru calificarea la Campionatul European din 2021, dupa ce elevii lui Mirel Radoi s-au impus, joi seara, scor 4-1, in confruntarea cu Finlanda de pe teren propriu, din etapa a patra a grupelor. Romania a inceput prost preliminariile, cu o infrangere…

- Fotbalistul dejean Catalin Itu a fost convocat, pentru prima data, la naționala U21 a Romaniei. ”Doi dintre tinerii fotbaliști ai echipei noastre, Catalin Itu și Alexandru Pașcanu, au fost convocați de selecționerul Romaniei U21, Mirel Radoi, pentru dubla cu Finlanda și Irlanda de Nord! Pentru Catalin…

- Mirel Radoi, selecționerul Romaniei U21, a vorbit despre victoria categorica obținuta cu Irlanda de Nord, 3-0, in preliminariile EURO 2021. Dupa trei meciuri, Romania U21 are 6 puncte și este pe locul 3 Urmatorul meci are loc pe 14 noiembrie, cu Finlanda, locul 2 „Era clar ca repriza a doua va fi la…

- ROMANIA-IRLANDA DE NORD LIVE VIDEO PRO TV. Meciul se va juca pe stadionul Anghel Iordanescu, din Voluntari. Inaintea meciului din aceasta seara, nationala de fotbal a Romaniei ocupa locul al treilea, cu trei puncte in doua meciuri, in timp ce Irlanda de Nord este pe 5, cu doar un punct in trei partide:…

- Naționala de baschet 3×3 a Romaniei sub 23 de ani a reușit joi o victorie istorica impotriva naționalei Statelor Unite, la FIBA 3×3 U23 World Cup, care se disputa in China. Tricolorii au invins cu 21-18, dupa o revenire fantastica. Cristi Mainea a inchis meciul inainte de expirarea timpului regulamentar…

- Lucrurile incep sa se așeze in grupa naționalei U21 a Romaniei din preliminariile EURO 2021. Danemarca a invins Irlanda de Nord, scor 2-1, in timp ce Finlanda s-a distrat cu Malta, scor 4-0. Romania U21 - Ucraina U21 e liveTEXT AICI! Danemarca, formația care a invins Romania in prima etapa, s-a impus…

- Naționala de baschet 3x3 a Romaniei sub 23 de ani a reușit, joi, o victorie istorica impotriva naționalei Statelor Unite, la FIBA 3x3 U23 World Cup, care se disputa in China. Tricolorii au invins cu 21-18, dupa o revenire fantastica.

- Nationala feminina de volei a Romaniei a reusit sambata prima sa victorie la Campionatul European 2019, 3-1 (25-23, 21-25, 26-24, 25-22) cu Ungaria, in Papp Laszlo Sportarena din Budapesta, in Grupa C a competitiei.