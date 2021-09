România U21, doar remiză cu Georgia U21. Ce a spus selecționerul Florin Bratu, despre meci La primul meci al lui Florin Bratu pe banca tehnica a naționalei Under 21, Romania, deja calificata la EURO 2023, din postura de țara gazda, a remizat cu Georgia, cealalta organizatoare a turneului final programat in 2023. Tricolorii au deschis scorul dupa 16 minute, prin Ianis Stoica, jucator legitimate la FCSB. Atacantul, aflat la debutul la naționala U21, a fructificat o cengtrare a lui Antonio Sefer, de la Rapid. Georgia a egalat in minutul 73, prin Guliashvili Au evoluat echipele: Romania: 12. M. Popa – 20. Țirlea, 6. Screciu (cpt), 4. Racovițan (5. Dragușin, 82), 3. Țicu – 8. Dr. Albu (16.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

