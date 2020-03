Stiri pe aceeasi tema

- Romanii din Italia care vor sa se intoarca acasa sunt abordați de tot felul de oameni care le promit ca ii pot ajuta cu intoarcerea in Romania prin fentarea controalelor și carantinei. Epidemia de coronavirus din Italia a generat o sursa de venit periculoasa pentru mai mulți romani din Italia, și anume…

- Adela Mohanu, romanca stabilita in Italia la Bergamo, a vorbit la Adriana Nedelea LA FIX despre diferentele de atitudine pe care le-a observat intre Romania si Italia cu privire la coronavirus. Epidemia de coronavirus a bagat in carantina cel puțin 10 localitați din nordul Italiei. Pana in prezent,…

- Epidemia de coronavirus s a agravat vineri in nordul Italiei, oficialii anuntand 14 noi cazuri confirmate in regiunea instarita Lombardia si alte doua suspecte in cea vecina, Veneto, potrivit Romania TV. La doar cateva ore dupa ce au informat ca sase persoane au contactat virusul, primele cazuri cunoscute…

- Nationala masculina de handbal a Romaniei invins, duminica, reprezentativa Italiei, cu scorul de 29-24 (13-12). Acest duel a contat pentru ultima etapa din grupa a 3-a a preliminariilor Campionatului Mondial din 2021. Tricolorii, care erau deja calificati in faza a doua a preliminariilor, au intrat…

- Naționala Romaniei de handbal masculin a caștigat toate cele trei partide din turneul de la Benevento (Italia), cu Georgia, Kosovo și Italia. „Tricolorii” au caștigat, la Benevento (Italia), toate cele trei partide din turneul de calificare in play-off-ul Campionatului Mondial 2021. Naționala pregatita…

- Capitanul echipei handbal Poli Timișoara, Cristian Fenici, și interul Marius Sadoveac se afla in cantonamentul echipei naționale de seniori. Tricolorii pregatesc precalificarile Campionatului Mondial din 2021. Romania va juca luna viitoare la Benevento, Italia, in Grupa 3, urmand sa intalneasca Georgia…