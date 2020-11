România TV și Cancan trebuie să plătească daune de 20.000 de lei unui bărbat Tribunalul București a decis ca firmele care administreaza postul de televiziune Romania TV și publicația Cancan.ro trebuie sa ii plateasca lui T.F.C., un barbat din județul Olt, suma de 20.000 de lei despagubiri morale, potrivit deciziei instanței. Cele doua canale media au susținut ca, in timpul protestului din București din 10 august 2018, reclamantul a batut-o pe o jandarmerița, dar instanța a stabilit ca acesta nu participase la protest. Sentința nu este definitiva și a fost atacata cu apel, potrivit G4Media.ro In București au inceput sa se fure trotinetele electrice lasate pe strada pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

