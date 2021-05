Stiri pe aceeasi tema

- Romania a donat catre Republica Moldova o noua tranșa de vaccinuri anti – coronavirus. O cantitate de 100.800 doze de vaccin au plecat in aceasta dimineața peste Prut. „In sprijinul autoritaților din Republica Moldova implicate in lupta de combatere a pandemiei COVID19, Guvernul Romaniei a decis continuarea…

- Guvernul Romaniei a acordat Republicii Moldova, cu titlu gratuit, 132.000 doze de vaccin AstraZeneca. Respectivele doze, aflate in rezerva Ministerului Sanatații, au fost trimise Agentiei Naționale pentru Sanatate Publica din Republica Moldova, in vederea gestionarii pandemiei impotriva COVID-19, informeaza…

- 132.000 de doze de vaccin produs de compania AstraZeneca au plecat vineri catre Republica Moldova, in sprijinul autoritaților implicate in lupta de combatere a pandemiei COVID- 19.Guvernul Romaniei a decis continuarea acordarii ajutorului umanitar, cu titlu gratuit, iar dozele de vaccin, destinate Agentiei…

- Guvernul anunta ca 132.000 de doze de vaccin produs de compania AstraZeneca au plecat catre Republica Moldova, in sprijinul autoritaților implicate in lupta de combatere a pandemiei COVID- 19. „In urma cu putin timp, au plecat catre Chisinau inca 132.000 de doze de vaccin anti-COVID. Suntem alaturi…

- "La solicitarea Ministerului Sanatatii, Guvernul Romaniei a aprobat in sedinta de astazi, 15 aprilie 2021, Hotarare pentru punerea in aplicare a prevederilor art. 41 alineat (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Actul normativ prevede acordarea unui ajutor umanitar, cu titlu…

- Romania va oferi Republicii Moldova inca 132.000 de doze de vaccin impotriva COVID-19. Anunțul a fost facut de premierul roman Florin Cițu. Vaccinul este achiziționat de Ministerul Sanatații de la București și va fi livrat de catre Compania "AstraZeneca".

- Oamenii s-ar putea testa rapid pentru a depista daca au sau nu coronavirus chiar și in farmacii. Ministerul Sanatații a facut o propunere in acest sens. Ministerul Sanatații propune ca farmaciile comunitare și oficinile comunitare rurale sa poata desfașura activitați de testare rapida antigenica pentru…

- Romania a trimis sambata in Republica Moldova inca peste 50.000 de doze de vaccin anti-Covid AstraZeneca. Sambata, 50.400 doze de vaccin produs de compania AstraZeneca au plecat catre Republica Moldova, in sprijinul autoritaților implicate in lupta de combatere a pandemiei. Guvernul…