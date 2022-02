Președintele Klaus Iohannis a scris, duminica, pe Twitter, ca țara noastra va suplimenta ajutorul umanitar dar și pe cel militar trimis in Ucraina. „Romania se alatura partenerilor in sprijinul noilor sancțiuni, pentru a consolida și mai mult raspunsul nostru comun la invazia Rusiei in Ucraina. Sprijin suplimentar umanitar și militar urmeaza a fi trimis in […] The post Romania trimite sprijin militar in Ucraina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .