- In urma consultarii cu președintele Romaniei, Klaus Iohannis, prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a convocat, astazi, Comitetul Național pentru Situații de Urgența, la propunerea DSU. Departamentul pentru Situații de Urgența, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgența, in calitatea sa de punct…

- Cinci state membre ale Uniunii Europene (UE), inclusiv Romania, urmeaza sa trimita pompieri sa lupte impotriva unor incendii violente in Gironde si Landes, in sud-vestul Frantei, anunta joi presedintele francez Emmanuel Macron, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- FOTO VIDEO: Zeci de pompieri, voluntari SVSU, padurari, polițiști și localnici s-au mobilizat in lupta cu incendiile de la Albac Zeci de pompieri, voluntari SVSU, padurari, polițiști, dar și localnici din Alba au intervenit astazi pentru stingerea a doua incendii de padure din zona localitații Baraști…

- Militarii romani intervin pentru stingerea incendiilor de padure din vestul Sloveniei. Doua aeronave Spartan au decolat deja sa ii ajute pe sloveni. Misiunea este dificila, pentru ca avioanele trebuie sa arunce apa deasupra unui teren accidentat și trebuie sa zboare deasupra focului.

- Slovenia cere asistența internaționala pentru stingerea incendiilor de padure cu care se confrunta țara. Romania a primit vineri, prin intermediul Centrului de Coordonare a Raspunsului la Urgența al Comisiei Europene (ERCC), o solicitare de ajutor umanitar extern de urgența. Guvernul Romaniei a decis…

- FOTO| Romania trimite inca 28 de pompieri in Grecia pentru a se lupta cu INCENDIILE de padure de langa Atena Romania trimite inca 28 de pompieri in Grecia pentru a se lupta cu INCENDIILE de padure de langa Atena Astazi, 15 iulie a.c., cel de-al doilea contingent format din 28 de pompieri a plecat in…

- O a doua echipa formata din 28 de pompieri romani a plecat in Grecia pentru schimbarea efectivelor care, in ultimele doua saptamani, au sprijinit autoritațile elene prin stingerea incendiilor de padure in zone din Nordul Atenei, a anunțat vineri Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU).…

- Aproximativ 200 de pompieri din Romania, Bulgaria, Finlanda, Norvegia, Franta si Germania vor fi stationati in Grecia pentru a furniza ajutor imediat in eventualitatea unor incendii majore in timpul verii, a anuntat joi Comisia Europeana. Acestia vor actiona in caz de urgenta cu echipamente proprii.…