Stiri pe aceeasi tema

- Primul deces al unui pacient cu COVID-19 infectat cu tulpina indiana (Delta) a coronavirusului a fost inregistrat in Romania. Primul pacient mort din cauza variantei Delta a virusului este din județul Argeș și, in acealași timp, este primul roman infectat cu tulpina indiana, numita și varianta Delta.…

- Guvernul a aprobat o ordonanta de urgenta prin care se creeaza cadrul legal pentru revanzarea unor doze de vaccin anti-COVID, Ministerul Sanatatii fiind abilitat sa incheie contracte cu alte state in acest sens, a anuntat, miercuri, secretarul de stat Monica Althamer, arata Agerpres. "A fost…

- Romania a ajuns la un surplus de doze de vaccin anti-COVID, din cauza interesului scazut al populației pentru imunizare, astfel ca autoritațile au decis sa ceara suspendarea livrarii unor loturi și inchiderea unor centre de vaccinare. Potrivit secretarului de stat in Ministerul Sanatații, Andrei Baciu,…

- Romania a trimis, vineri, catre Republica Moldova o noua tranșa de vaccin anti-COVID-19, peste 100.000 de doze de ser produs de AstraZeneca. Conform Comitetului de coordonare a vaccinarii, 100.800 doze de vaccin produs de compania AstraZeneca au plecat catre Republica Moldova, in sprijinul autoritaților…

- 100.800 doze de vaccin produs de compania AstraZeneca au plecat, astazi, catre Republica Moldova, in sprijinul autoritaților implicate in lupta de combatere a pandemiei COVID-19, relateza CNCAV.Acesta este al treilea transport umanitar pe care Romania il face catre Republica Moldova. In total, pana…

- Toate spitalele de boli infecțioase din Romania sunt inchise pacienților cu HIV/SIDA, deoarece se trateaza doar COVID-19, fapt ce pune in mare dificultate pacienții seropozitivi de peste un an de zile, avertizeaza Uniunea Nationala a Organizatiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA). Pandemia…

- Romania nu știe cați morți de COVID-19 are! Este concluzia desprinsa din raportul Ministerului Sanatații cu privire la diferențele raportate in platformele care au fost folosite pentru a raporta decesele pacienților infectați cu SARS CoV 2. Membrii comisiei care a intocmit acest raport au concluzionat…

- Ministerul Educației a publicat lista cu rata de infectare cu Covid-19 din fiecare localitate din Romania, in baza careia se stabilesc scenariile potrivit carora elevii vor merge marți la școala. Mai sunt 790 de localitați in scenariul al doilea, cu rata de peste 1 la mie, unde elevii din clasa a V-a,…