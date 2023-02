Stiri pe aceeasi tema

- Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a anuntat, in aceasta seara, ce contin trenurile cu ajutoare pe care Romania le trimite in Turcia. Comisia Europeana a trimis Romaniei o solicitare prin Mecanismul European de Protecție Civila (ECHO-ERCC), de a pune la dispoziție Republicii…

- Echipa RO-USAR deplasata in Turcia a sprijinit, vineri dimineata, autoritatile locale pentru scoaterea de sub daramaturi a unei femei, care a fost predata ulterior echipajelor medicale. „Timp de cateva ore, operatiunile de salvare au fost continuate de structurile nationale, cu sprijinul echipei RO-USAR.…

- Data fiind situatia generata de cutremurul produs in data de 6 februarie 2023, in Siria, respectiv, solicitarea Republicii Arabe Siriene, prin Mecanismul European de Protectie Civila, pentru acordarea de asistenta internationala, in urma consultarii cu presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, astazi,…

- Doua echipa va ajunge, astazi, acolo, a anuntat, coordonatorul Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat. Tot el a precizat ca salvatorii romani vor ramane cat este nevoie in Turcia si numarul lor ar putea sa creasca daca se va cere acest lucru. Raed Arafat a mai spus ca pentru Siria,…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, explica faptul ca interventiile pentru salvarea oamenilor ramasi in viata sub daramaturile cladirilor prabusite in urma cutremurelor din Turcia pot dura mai multe ore pentru ca trebuie facute dupa o anumita tehnica. ”Pentru baiatul…

- Romania va trimite o noua echipa de cautare-salvare RO-USAR, a ISU B-If, și aproba scoaterea din rezervele de stat a bunurilor de stricta necesitate pentru echipele de salvatori, a anunțat in aceasta dimineața Comitetul Național pentru Situații de Urgența. Totodata, Ministerul Apararii a fost abilitat…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anuntat ca Romania va trimite in Turcia o echipa de salvare formata din 60 de persoane si 4 caini de cautare, precum si trei aeronave care vor transporta sapte tone de echipamente, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat o serie de masuri stabilite impreuna cu ministrul de Interne, Lucian Bode, și cu șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, pentru a veni in ajutorul romanilor afectați de zapada și viscol.