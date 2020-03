Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, alaturi de comisari din cadrul Comisariatului General al Garzii Nationale de Mediu, au identificat inca un lot de 7 containere pline cu deseuri, in terminalul din Portul Constanta Sud Agigea, iar din documente rezulta ca acestea nu sunt in legatura…

- Un nou container cu deseuri, sosit din Marea Britanie, a fost descoperit de politistii de frontiera in Portul Constanta Sud - Agigea. Conform documentelor prezentate la autoritatea vamala in container erau produse de uz casnic, dar in realitate autoritatile au gasit deseuri inutilizabile.

- Politistii de fontiera au descoperit alte noua containere cu deseuri, doua in Portul Constanta si sapte la Chitila, in judetul Ilfov. In acestea s-ar afla deseuri inutilizabile, desi in documentele prezentate la autoritatea vamala figureaza produse de uz casnic, potrivit news.ro.Potrivit unui…

- Politistii de fontiera au descoperit alte noua containere cu deseuri, doua in Portul Constanta si sapte la Chitila, in judetul Ilfov. In acestea s-ar afla deseuri inutilizabile, desi in documentele prezentate la autoritatea vamala figureaza produse de uz casnic.

- Doi romani si un cetatean britanic sunt cercetati pentru importarea ilegala de deseuri in Romania, dupa ce politistii de frontiera au depistat in Portul Constanta Sud Agigea 16 containere cu deseuri, care in acte figurau ca fiind obiecte de uz casnic second hand, descarcate de pe o nava olandeza venita…

- In urma unor activitati informative desfasurate de catre politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta ndash; Serviciul Prevenirea si Combaterea Migratiei Ilegale si Infractionalitatii Transfrontaliere, a fost identificata o societate comerciala de pe raza municipiului Bucuresti care efectua activitati…

- Uniunea Europeana a activat mecanismul de protecție civila ca urmare a incendiilor din Australia. Romania a raspuns la acest apel și va trimite ajutoare. La fața locului e o perioada de acalmie, in care pompierii incearca sa izoleze focarele din sud-est.

- Mecanismul de Protectie Civila fost activat, luni seara, in Uniunea Europeana, ca urmare a incendiilor generalizate din Australia. Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, l-a informat pe premierul Ludovic Orban, iar presedintele Klaus Iohannis a dispus acordarea de ajutoare de urgenta.