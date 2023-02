România trimite două avioane ale Forţelor Aeriene cu ajutoare pentru populaţia afectată de cutremurele din Turcia Doua avioane de transport ale Forțelor Aeriene vor decola, astazi, de la Baza 90, de la Otopeni, cu bunuri materiale donate de statul roman in sprijinul populației siriene afectate de cutremurele din 6 februarie. Una dintre aeronave va ajunge la Gaziantep, in Turcia, iar cealalta va ateriza pe aeroportul orașului libanez Beirut, scrie Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

