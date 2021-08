Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a decis, joi seara, trimiterea catre Republica Moldova a 100.000 de teste rapide antigen COVID-19. “Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat Hotararea numarul 64 privind acordarea de asistenta internationala pentru Republica Moldova constand…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat in ședința de joi, 26 august 2021, Hotararea numarul 64 privind acordarea de asistența internaționala pentru Republica Moldova constand in 100.000 de teste rapide antigen. The post Romania da Republicii Moldova 100.000 de teste rapide antigen first…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a aprobat, joi, trimiterea catre Republica Moldova a 100.000 de teste rapide antigen COVID-19. Redam textul integral al hotararii: HOTARAREA nr. 64 din 26.08.2021 privind acordarea de asistenta internationala pentru Republica Moldova cu produse medicale…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat in ședința de joi, hotararea numarul 64 privind acordarea de asistența internaționala pentru Republica Moldova constand in 100.000 de teste rapide antigen. „Aceasta decizie a fost luata la propunerea Ministerului Sanatații și Ministerului Afacerilor…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat acordarea, de catre Romania, a 100.000 de teste rapide antigen COVID-19 Republicii Moldova. Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat, in sedinta de joi, Hotararea numarul 64 privind acordarea de asistenta internationala pentru Republica…

- Judecatoarea Adina Daria Lupea, de la Curtea de Apel Cluj, susține ca masca de protecție sanitara nu va mai fi obligatorie in sala sa de judecata. „Anunt! Din septembrie in sala mea de judecata masca nu mai e obligatorie! Voi face anuntul la fiecare sedinta de judecata pe care o voi prezida.Cat am condus…

- Premierul Florin Cițu a declarat ca se redeschid punctele de frontiera cu Republica Moldova. De asemenea, șeful Executivului a venit cu veste care ii va bucura pe microbiști. Astfel, din 28 iunie se poate participa la meciurile din optimile UEFA 2020 cu stadioane ocupate cu pana la 50% de capacitate…