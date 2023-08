România trimite astăzi, în Grecia, un nou modul specializat de stins incendii de pădure Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, a convocat, in data de 02.08.2023, in sistem hibrid, Comitetul Național pentru Situații de Urgența, pentru a aproba prelungirea misiunii modulului de intervenție specializat din Romania, care sa ajute la stingerea incendiilor de padure din Republica Elena. Astfel, in cursul zilei de astazi au plecat spre Grecia inca 90 de pompieri din cadrul inspectoratelor pentru situații de urgența. Deplasarea pompierilor salvatori se realizeaza pe cale aeriana, cu aeronave din cadrul Ministerul Apararii Naționale, iar durata misiunii este de 15 zile. Cei 90 de pompieri ii… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

