- Guvernul Romaniei a decis sa trimita o a doua tranșa de ajutoare in valoare de 3 milioane de euro catre Ucraina. Aceasta consta in combustibil, veste antiglont, caști, munitie si echipamente militare, apa si medicamente, a anunțat duminica Dan Carbunaru, purtatorul de cuvant al Guvernului. ”Guvernul…

- Romania va trimite astazi, in Ucraina combustibil,medicamente,alimente,apa, veste antiglonț și muniție.VIDEO The post Romania va trimite astazi, in Ucraina combustibil,medicamente, alimente, apa, veste antiglonț și muniție.VIDEO first appeared on Partener TV .

- „La aceasta ora sunt in derulare operațiunile de ridicare a doua tabere (mobile - N.R.) pentru refugiați, una la Sighet și una la Siret. Aceste masuri sunt preventive, deoarece pana la acest moment procentul de ocupare a centrelor de cazare puse la dispoziție de catre Inspectoratul General pentru Imigrație…

- In urma reuniunii organizate in cadrul task-force-ului privind gestionarea situației din Ucraina, provocata de agresiunea militara rusa asupra Ucrainei, Romania a decis inceperea procedurilor de suspendare a dreptului de survol deasupra teritoriului sau, precum și a dreptului de aterizare pe teritoriul…

- Ucraina a trimis guvernului german o scrisoare care include o lista cu diverse tipuri de armament de care Kievul spune ca are nevoie in contextul unui eventual conflict cu Rusia, potrivit presei germane. Pana acum, Berlinul a refuzat sa furnizeze arme Ucrainei. A anunțat, in schimb, ca trimite 5.000…

- Germania va furniza 5.000 de casti militare Ucrainei pentru a ajuta la apararea impotriva unei posibile invazii rusesti, a anuntat miercuri - o oferta pe care primarul Kievului si fostul campion mondial de box Vitali Klitschko a numit-o "o gluma" care l-a lasat "fara cuvinte".