- Socialiștii europeni au salutat miercuri masurile fiscale asumate de Executivul condus de catre Marcel Ciolacu, liderul PSD. I-au transmis premierului roman un mesaj pe o rețea de socializare. Aceștia considera ca Marcel Ciolacu a facut o treaba buna și astfel Romania nu va risca pierderea fondurilor…

- Exploziile de la Crevedia au ucis trei persoane și au ranit peste 50. O parte dintre raniți vor fi trimiși la tratament in strainatate.Victor Ponta, consilier onorific al premierului Marcel Ciolacu, susține ca spitalele din strainatate preiau doar pacienții in stare buna, cei care pot fi salvați,…

- "Acesta este Guvernul Romaniei și in aceasta logica vom pune Romania pe primul loc. Avem nevoie de o Romanie decenta și echitabila pentru toți. Pentru asta trebuie sa oprim debandada bugetara. Trebuie sa facem un sistem fiscal echitabil și sa luptam in mod real cu evaziunea. Din punctul meu de vedere…

- Fostul premierul Victor Ponta a fost numit de Marcel Ciolacu, actualul prim-ministru, consilier onorific in domeniul relatiilor economice internationale. Decizia privind acordarea calitatii de consilier onorific al prim-ministrului lui Victor-Viorel Ponta in domeniul relatiilor economice internationale…

- Filiala Cluj a Uniunii Ziaristilor Profesionisti din Romania (UZPR) si Asociatia Profesionistilor de Presa Cluj (APPC) au trimis o scrisoare deschisa Guvernului Romaniei in care atrag atentia asupra faptului ca majorarea TVA la publicatiile tiparite va duce la disparitia presei scrise."Catre Guvernul…

- Guvernul va aproba concomitent, pana la sfarsitul lunii august, ordonanta de urgenta care vizeaza reducerea cheltuielilor bugetare si reforma administrativa si pe cea privind masuri fiscale prin care sa creasca veniturile la buget, a declarat prim-ministrul Marcel Ciolacu, care a punctat ca in lipsa…

- Guvernul Romaniei a autorizat compania chineza Lenovo sa participe la rețeaua 5G din Romania printr-o decizie luata in 19 iulie și publicata in Monitorul Oficial nr. 664. Decizia de a permite companiei chineze a fost data in condițiile in care Romania are din 2021 o lege special creata pentru a ține…