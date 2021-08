Romania sprijina autoritațile din Tunisia in lupta impotriva pandemiei de Covid și trimite, luni, 180.000 de doze de vaccin produs de compania Astra Zeneca, teste antigen si materiale sanitare trimise cu o aeronava. Totodata, 13 medici și asistenți vor avea o misiune de 21 de zile in țara grav afectata de virusul SARS-CoV-2, transmite MApN. O aeronava C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane va asigura transportul in Tunisia a aproximativ 180.000 de doze de vaccin anti COVID-19 produs de compania Astra Zeneca, teste antigen precum si materiale sanitare, pentru gestionarea pandemiei in aceasta tara.…