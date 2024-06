Stiri pe aceeasi tema

- Dupa majorarea salariului minim brut la 3.700 de lei, de la 1 iulie, in Romania, sistemul salarial garantat va fi regandit pentru a fi respectate directivele europene actuale, privind nivelele salariale. Salariul minim brut va fi echivalentul a 50 – 52 la suta, din salariul mediu brut, procente care…

- Legea salarizarii 2024: Cum se va stabili salariul minim european in Romania. Prevederi legale Legea salarizarii 2024: Cum se va stabili salariul minim european in Romania. Prevederi legale Legea salarizarii a fost lansata de Ministerul Muncii in dezbatere publica și ar trebui sa intre in vigoare la…

- Ministerul Muncii a lansat, in dezbatere publica Legea prin care se va institui salariul minim european in Romania. Aceasta lege trebuie sa intre in vigoare cel tarziu la data de 15 noiembrie 2024. Conform noii legi, salariul minim brut pe țara se va stabili in baza unui mecanism obiectiv, in linie…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat joi, cu cateva zile inainte de alegeri, ca urmeaza sa fie adoptata masura cresterii salariului minim de la 3.300 de lei la 3.700 de lei lunar. „Cea mai asteptata decizie de azi este cresterea salariului minim de la 3.300 de lei la 3.700 de lei lunar, de la 1 iulie.…

- Premierul Marcel Ciolacu a explicat ca intenția clara a Guvernului este de a aplica de la 1 iulie masura deja anunțata de a crește salariul minim brut la 3.700 de lei. Masura nu este una ușor de luat, pentru ca este nevoie atat de negocieri cu cei din Consiliul Tripartit, dar și in coaliția de guvernare,…

- Premierul Marcel Ciolacu i-a cerut ministrului Muncii, Simona Bucura Oprescu, sa puna in transparenta, imediat dupa sarbatorile pascale, proiectul de lege privind adoptarea salariului minim european in Romania si i-a solicitat acesteia stabilirea unui calendar clar de dialog cu mediul de afaceri si…

- Numarul contractelor de munca platite cu salariul minim pe economie a scazut in 2024 cu aproximativ 17% fața de anul trecut. Pana la finalul anului, in Romania se va introduce salariul minim european, de care vor beneficia in special angajații cu mai mult de 24 de luni la actualul loc de munca, pentru…

- Salariul minim european devine obligatoriu din acest an pentru pentru toate statele membre UE, astfel ca in urma aplicarii acestei masuri in Romania, veniturile angajaților care lucreaza pe salariul minim vor crește.