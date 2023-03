Stiri pe aceeasi tema

- CNAIR informeaza utilizatorii retelei de drumuri nationale ca joi, 16.03.2023, in intervalul orar 00:05 01:00, ca urmare a unor lucrari de upgrade ale sistemului de comunicatii central, emiterea rovinietelor si peajelor prin SIEGMCR poate fi ingreunata intrerupta pentru perioade scurte de timp.Potrivit…

- Se știe deja ca cel mai puternic drumar din Romania și-a mobilizat „armata” pe șantierele Autostrazii A7, unde lucreaza zi și noapte. Imagini cu „furnicuțele” UMB care lucreaza pe timp de noapte pentru a construi nodul rutier de la Ramnicu Sarat au fost publicate pe Canalul YouTube „Raducu Pe Drum“.…

- In aceasta perioada din an, majoritatea persoanelor aleg muntele, pentru a se relaxa la zapada și a petrece timp de calitate in familie. Ei bine, și Mirela Vaida a ales sa se relaxeze cu familia ei intr-o stațiune montana din Romania. Iata cat costa o noapte de cazare aici! Prețul nu este pentru orice…

- Cele mai performante sisteme militare de vedere pe timp de noapte pe baza de intensificator alb-negru, fabricate la Intreprinderea Optica Romana (IOR) Bucuresti, sunt prezentate la Targu Mures la cea mai mare expozitie de tehnica militara din Transilvania, organizata cu ocazia aniversarii a 20 de ani…

- Politistii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Timis, in cooperare cu politisti din cadrul IPJ Timiș, au prins un barbat in timp ce ajuta șapte cetateni din Turcia in incercarea de a trece ilegal frontiera de vest. Migranții intrasera ilegal in Romania, traversand…

- O tanara a avut parte de o farsa haioasa pentru prietenii ei dar cam neplacuta pentru ea. Totul s-a petrecut intr-o spalatorie auto de tip self service din Romania, relateaza ro-viral.video .Clipul a devenit viral pe TikTok unde a strans mii de vizualizari dar și comentarii.Puteți vedea imaginile mai…

- Meteorologul Alina Șerban a vorbit la Realitatea PLUS despre schimbarile vremii care ne așteapta zilele urmatoare. Temperaturile urmeaza sa scada dramatic in toata țara."Ne bucuram inca de o vreme buna, ninsori și viscol doar in zonele montane inalte. Pe parcursul zilei de astazi temperaturile vor fi…

- „Premiera in Romania, chiar din prima zi a anului viitor! Vom deconta partial, de la bugetul de stat, cheltuielile agentiilor de turism care au organizat sejururi in tara noastra pentru vizitatorii straini, cu o durata de cel putin 4 nopti. Programul are un scop clar – valorificarea incomingului, ca…