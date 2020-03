Stiri pe aceeasi tema

- Romanii isi dau ceasul cu o ora inainte, deoarece Romania trece la ora de vara. Mai precis, in noaptea ce desparte 28 martie de 29 martie 2020, toate ceasurile din Romania vor fi date cu o ora inainte. Ora 3.00 va deveni ora 4.00. Acest sistem are ca scop folosirea din plin, cat mai mult timp, a luminii…

- Autoritațile din Moscova au inceput utilizarea sistemelor de recunoaștere faciala in cadrul masurilor de carantina aplicate pentru limitarea raspandirii virusului gripal din China, informeaza agenția Reuters.Sistemele de recunoaștere faciala sunt utilizate pentru a asigura ca persoanele plasate…

- Soluția pentru a reduce decalajele intre cetațenii europeni este introducerea salariului minim european, raportat la nivelul de dezvoltare al economiei naționale. Pentru indeplinirea acestui deziderat, primul pas pe care locuitorii județului Alba il pot face este semnarea petiției inițiate in acest…

- Europarlamentarul PNL Siegfriend Muresan a fost ales raportor al Parlamentului European privind finantarea Pactului Ecologic European, anunta Agerpres. Fondurile totale din acest Pact se ridica la 1.000 de miliarde de euro pentru urmatorii 10 ani.Siegfried Muresan este vicelider al PPE, cel mai mare…

- Plenul Parlamentului European de la Strasbourg a dezbatut, luni, 13 ianuarie, tema criminalitații organizate transfrontaliere și impactul sau asupra liberei circulații.Rapoartele europene recente arata ca, in prezent, exista 5000 de grupuri de criminalitate, care acționeaza pe intreg teritoriul…