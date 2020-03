România trece la ora de vară, iar ceasurile se dau cu oră înainte???? In ultima duminica a lunii martie, Romania trece la ora de vara, iar ceasurile se dau cu ora inainte. In acest an in noaptea de 28 spre 29 martie, ora 03.00 va deveni ora 04:00. Ziua de 28 martie este considerata cea mai scurta zi a anului, avand in vedere ca are doar 23 de ore, nu 24 cum suntem invațați. Pana in anul 2021, Romania, la fel ca si restul statelor Uniunii Europene, trebuie sa decida daca va ramane permanent la ora de vara sau la ora de iarna. Daca ora de iarna prezinta dezavantaje pentru cei care merg la serviciu sau la scoala la primele ore ale diminetii, opinia majoritara a specialistilor… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ultima duminica a lunii martie, Romania trece la ora de vara, iar ceasurile se dau cu ora inainte. In acest an in noaptea de 28 spre 29 martie, ora 03.00 va deveni ora 04:00. Ziua de 28 martie este considerata cea mai scurta zi a anului, avand in vedere ca are doar 23 de ore, nu 24 cum suntem invațați.…

- ORA DE VARA 2020. Romania da ceasurile inainte cu o ora. Vezi cand se renunta la schimbarea orei ORA DE VARA 2020. In ultima duminica din luna martie, Romania trece la ora vara. In 29 martie 2020, ora 03.00 devine ora 04.00. ORA DE VARA 2020. Noaptea de 28 spre 29 martie va fi cea mai scurta din an.…

- In cadrul emisiunii "Punctul culminant" prezentata de jurnalistul Victor Ciutacu, Traian Basescu a declarat ca noul coronavirus "a oprit lumea", iar Romania nu va fi ocolita de epidemia provocata de virusul COVID-19. "Vom avea o epidemie consistenta in Romania. Nu au fost luate masuri consistente…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat miercuri ca Romania va oferi Greciei 25 de tone de ajutoare, in valoare de peste un milion de lei, in contextul unui eventual val de refugiati. Potrivit ministrului de Interne, Guvernul a decis sa ofere, din stocurile Rezervelor Nationale de Stat,…

- Vremea se anunta in continuare deosebit de calda pentru sfarsitul lunii ianuarie, desi valorile termice vor marca o usoara scadere in majoritatea regiunilor. Noptile vot fi geroase, cu temperaturi sub pragul de inghet in toata tara.

- Autor: Cornel NISTORESCU Toate jongleriile au la baza un principiu simplu. Atrage atentia intr-o parte si fa jongleria in cealalta. Cam asta face si guvernul Orban sub umbrela uriasa tinuta de Klaus Iohannis si pe care este pictat steagul Uniunii Europene. Toate invirtelile si jongleriile din Romania…

- Turismul in perioada de iarna este in crestere in majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene, insa cel mai mare avans se inregistreaza in Romania, unde numarul noptilor petrecute in hoteluri si alte facilitati de cazare in sezonul de iarna 2018-2019 a fost cu 8,6% mai mare decat in sezonul…

- Turismul in perioada de iarna este in crestere in majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene, insa cel mai mare avans se inregistreaza in Romania, unde numarul noptilor petrecute in hoteluri si alte facilitati de cazare in sezonul de iarna 2018-2019 a fost cu 8,6% mai mare decat in sezonul de…