România trece la ora de iarnă. Cum se schimbă ora duminică noaptea Romania trece la ora de iarna. Duminica noaptea, ceasurile se dau inapoi, ora 4,00 devenind ora 3,00. In ultima duminica din luna octombrie, in 2020 pe 25 octombrie, se incheie orarul de vara, care debuteaza in ultima duminica a lunii martie, si se revine la diferenta de doua ore fata de timpul universal (GMT), adica ora de iarna . Conform Conventiei fusurilor orare, ceasornicele arata pentru fiecare punct de pe Pamant acelasi minut si aceeasi secunda, iar diferentele dintre ore sunt date de faptul ca, la fiecare 15 grade longitudine, apare o ora in plus. Numerotarea acestor fusuri incepe de la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- România și R. Moldova trec în noaptea de sâmbata spre duminica la ora oficiala de iarna, ora 4.00 urmând sa devina ora 3.00. Trecerea la ORA DE IARNA va avea loc în acest an, în noaptea de 24 spre 25 octombrie, sâmbata spre duminica. În…

- Trecerea la ora de iarna 2020 se va face in ultimul weekend din octombrie, adica in noaptea de 24 spre 25 octombrie, cand ora 4:00 va deveni ora 3:00. Este noaptea in care, se spune, „dormim mai mult”, ziua de 25 octombrie fiind cea mai lunga din an, pentru ca, practic, are 25 de ore. Introducerea orei…

- Romania trece la ora de iarna weekend-ul acesta. Ceasurile romanilor se vor da cu o ora inapoi in acest weekend. Trecerea la ora de iarna se face in ultimul weekend din luna octombrie. Ceasurile se dau cu o ora inapoi in noaptea de 24 spre 25 octombrie. Noaptea va fi mai lunga cu o ora intrucat ora…

- Trecerea la ora de iarna 2020 se va face in ultimul weekend din octombrie, adica in noaptea de 24 spre 25 octombrie, cand ora 4:00 va deveni ora 3:00. Este noaptea in care, se spune, ”dormim mai mult”, ziua de 25 octombrie fiind cea mai lunga din an, pentru ca, practic, are 25 de ore. In perioada orei…

- In ultimul weekend din luna octombrie se trece la ora de iarna 2020. Trecerea la ora de iarna se va face in noaptea de 24 spre 25 octombrie. In ziua de 24 spre 25 octombrie, noaptea devine mai lunga astfel ca, ora 4.00 AM devine ora 3.00 AM. In ultimii ani s-a tot discutat despre renuntarea la schimbarea…

- Comisia Europeana a propus renunțarea la schimbarea sezoniera a orei in Europa, dar pana acum nu exista o decizie oficiala. Oficialitațile de la noi susțin insa acest demers pe motiv ca schimbarea orei poate avea efecte negative asupra organismului uman. Ultimele informații indica ca anul 2020 ar putea…

- In aceasta luna se face trecerea la ora de iarna. Este momentul in care se spune ca „dormim mai mult”. Trecerea la ora de iarna 2020 se va face in ultimul weekend din octombrie, adica in noaptea de 24 spre 25 octombrie, cand ora 4.00 va deveni ora 3.00. Ziua de 25 octombrie va fi […] Citește ORA de…

- Ora de iarna 2020. Ora de iarna este ora oficiala a oricarui stat de pe glob, ora de vara fiind cea vinovata pentru „dereglarea" ceasurilor, e drept, pentru un scop nobil: folosirea din plin, cat mai mult timp posibil, a luminii Soarelui. Astfel se economisește energia electrica necesara pentru iluminatul…