România trece la ora de iarnă. Când dăm ceasurile cu o oră înapoi Romania trece la ora de iarna weekend-ul acesta. Ceasurile romanilor se vor da cu o ora inapoi in acest weekend. Trecerea la ora de iarna se face in ultimul weekend din luna octombrie. Ceasurile se dau cu o ora inapoi in noaptea de 24 spre 25 octombrie. Noaptea va fi mai lunga cu o ora intrucat ora 4:00 va deveni ora 3:00. Ziua de 25 octombrie este cea mai lunga din an, pentru ca, practic, are 25 de ore. The post Romania trece la ora de iarna. Cand dam ceasurile cu o ora inapoi appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

