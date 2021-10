Stiri pe aceeasi tema

- Romania trece la ora de iarna in noaptea de sambata spre duminica, 30 spre 31 octombrie 2021. Astfel, ceasul se da cu o ora inapoi, iar ora 4:00 devine ora 3:00. In fiecare an, in ultima duminica a lunii octombrie are loc schimbarea orei, prin renuntarea la ora de vara si revenirea la Timpul Legal Roman,…

- Timpul trece, iarna bate la ușa iar soluțiile „miraculoase” autohtone pe care autoritațile le propun par a fi ciuntite și neviabile pentru gestionarea crizei de energie și gaz. Pe aceasta cale, apar controverse tot mai adanci legate de ceea ce se numește „plafonarea prețurilor la energie si gaze”.Textul…

- Directorul medical al Institutului „Matei Bals” din Capitala, medicul Adrian Marinescu, spune ca pana la finalul lunii octombrie, situația va continua sa fie grea din punctul de vedere al numarului cazurilor de COVID, al spitalizarilor și al locurilor la terapie intensiva. Ulterior, Marinescu crede…

