Momentul adoptarii monedei unice de catre Romania se va amana probabil pentru 2030 din cauza crizei de coronavirus, a declarat marti Dragos Cabat, membru al boardului CFA Romania, mentionand ca la nivel politic ar trebui sa existe o decizie de a incerca sa intram macar in anticamera zonei euro si sa reindeplinim conditiile de la Maastricht. "In ceea ce priveste intrebarea: 'Daca si cand ar fi util si am putea sa adoptam moneda unica?', este greu de spus in momentul acesta. Util in mod clar ar fi pentru ca am sti care ne este locul intr-adevar in Uniunea Europeana. Daca adoptam moneda unica vom…