Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 6 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 4.057 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus), anunța Grupul de Comunicare Strategica. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 406 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum, 157 persoane…

- Bilanțul imbolnavirilor cu coronavirus in Romania a ajuns la 2.738, potrivit datelor publicate de Grupul de Comunicare Strategica joi la ora 13.00. Cel mai afectat județ este Suceava, cu 701 cazuri de COV-19, cu aproape 200 mai multe imbolnaviri decat in Capitala – unde se inregistreaza 505 cazuri confirmate…

- Grupul de comunicare strategica a informat ca din cele 2.460 de cazuri de coronavirus confirmate in Romania, dintre care 215 in ultimele 24 de ore, la ATI, in acest moment, sunt internați 57 de pacienți, dintre care 34 in stare grava. GCS a adaugat ca, pana la aceasta data, la nivel național, au fost…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat al 44-lea deces provocat de COVID-19. Este vorba despre un barbat de 74 de ani, care avea Hipertensiune arteriala și Diabet zaharat tip II insulino -dependent. „Barbat, 74 de ani, jud. Satu Mare. In data de 27.03.2020 s-au recoltat probe biologice pentru COVID…

- Grupul de Comunicare Strategica a facut public, duminica, noul “bilanț” al persoanelor infectate cu noul coronavirus. Astfel, pana duminica, 29 martie, ora 13.00, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.760 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 1.760 de…

- 1.452 de romani sunt infectați, iar 29 și-au pierdut viața din cauza COVID-19. Acesta este ultimul “bilanț” oficial al pandemiei in Romania, potrivit comunicarii oficiale transmise, sambata, de Grupul de Comunicare Strategica al Guvernului. “Pana astazi, 28 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat marti ca au fost confirmate, pana in prezent, in Romania, 217 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID-19. Dintre cei 217 cetateni care au contractat virusul, 19 sunt declarati vindecati si au fost externati. De la ultima informare, au fost confirmate 33…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a anuntat luni, la ora 12.00, ca, in prezent, in Romania, se afla in carantina institutionalizata 27 de persoane, pentru care se efectueaza verificari pentru a depista daca au contactat noul coronavirus, iar alte 12.789 sunt in izolare la domiciliu si sub monitorizare…