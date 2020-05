Stiri pe aceeasi tema

- Numarul deceselor ajunge la 818, in Romania, in cazul persoanelor infectate cu COVID-19, potrivit Institutului Național de Sanatate Publica. In aceasta seara au fost anuntate alte 15 decese. A murit un barbat de 72 ani, din București, internat in 9 aprilie la Spitalul Victor Babeș, cu febra, semne și…

- Timișul a ajuns la 430 de cazuri de COVID-19, duminica, 26 aprilie, in timp ce Romania a trecut de 11.000. In Romania au fost confirmate, pana duminica, 11.036 de cazuri de persoane infectate cu COVID – 19, in timp ce in Timiș sunt 430, conform Institutului Național de Sanatate Publica, Sambata erau…

- Daca in Romania numarul cazurilor de COVID-19 a trecut de 10.400, in Timiș acesta a crescut cu cinci cazuri, de joi pana vineri. In Romania au fost confirmate pana astazi 10.417 cazuri de persoane infectate cu COVID – 19, iar in Timiș, conform Institutului Național de Sanatate Publica, au fost confirmate…

- In Romania au fost confirmate pana duminica, 19 aprilie, 8.746 de cazuri de persoane infectate cu COVID – 19, iar in Timiș sunt 376 de cazuri, conform Institutului Național de Sanatate Publica, De la ultima raportare, facuta sambata, la nivel national au fost inregistrate 328 de cazuri noi de persoane…

- Sunt peste 8.400 de cazuri de coronavirus in Romania, iar Timișul depașește 360. In Romania, au fost confirmate pana astazi 8.418 de cazuri de persoane infectate cu COVID – 19, iar in Timiș 361, conform Institutului Național de Sanatate Publica. Au fost inregistrate alte 351 de noi cazuri de imbolnavire…

- Situația se schimba, fața de acum doua zile, in ceea ce privește cadrele medicale infectate cu coronavirus, dar ramane la fel in Timiș. In Romania, numarul cadrelor medicale infectate cu noul coronavirus este 1031, conform Institutului Național de Sanatate Publica (INSP), iar in Timiș numarul acestora…

- In Romania au fost confirmate, pana astazi, 5.990 de cazuri de persoane infectate cu COVID – 19, cu 523 de cazuri mai multe decat in urma cu 24 de ore. In Timiș, conform Institutului Național de Sanatate Publica, numarul acestora ajunge la 275, cu 37 mai multe decat vineri. Conform Grupului de Comunicare…

- Timișul are 98 de cazuri de coronavirus confirmate pana in acest moment. La nivel național, Grupul de Comunicare Strategica transmite ca sunt 2.738 de cazuri de coronavirus. Sunt 98 de cazuri de coroanvirus in Timiș, conform Institutului Național de Sanatate Publica. Pana in 2 aprilie, in Romania au…