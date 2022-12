România trebuie să rămână neutră! Am scris mult despre razboiul din Ucraina in acest an. Pentru ca singurul lucru care trebuie sa ne preocupe este evitarea intrarii in acest conflict. Iar pentru aceasta trebuie sa avem acces la informații reale, nu la propaganda care ne este furnizata constant la televizor. Pentru ca realitatea de pe teren spune ca Ucraina, cu […] Articolul Romania trebuie sa ramana neutra! apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria nu va fi de acord sa organizeze o comisie Ucraina-NATO pana cand Kievul nu va restitui drepturile minoritații naționale maghiare Statele Unite vor oferi un alt ajutor de 53 de milioane de dolari Ucrainei pentru a elimina consecințele daunelor aduse infrastructurii sale energetice. Un locuitor…

- Pana la sfarșitul lunii, firmele care transporta marfuri și persoane pot cere de la stat sprijin de pana la 400.000 de euro. Ajutoarele se acorda pentru combustibilul folosit in activitatea economica a transportatorilor. Masura are ca scop atenuarea efectelor economice generate de conflictul armat din…

- Situatia politico-militara de la granita de Est a NATO s-a complicat si agravat, in urma invaziei Federatiei Ruse in Ucraina. De peste 250 de zile, teritoriul fostei republici sovietice, devenita independenta dupa destramarea URSS, populatia traitoare pe aceste locuri sunt supuse unor distrugeri sistematic…

- Ministerul Apararii al Federației Ruse a anunțat ca și-a pus forțele și mijloacele in așteptare in cazul detonarii unei „bombe nucleare murdare” in Ucraina. In ultimele zile, ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, și-a exprimat ingrijorarea cu privire la o posibila provocare in Ucrainei, cu utilizarea…

- Statul acorda noi ajutoare pensiunilor, restaurantelor și cafenelelor etc. De data asta, prin Schema HoReCa 2, vor fi ajutate inclusiv firmele care organizeaza evenimente. Ajutoarele au ca scop compensarea creșterii cheltuielilor totale, generate de criza razboiului din Ucraina. La sfarșitul lunii,…

- SUA au inarmat și antrenat Ucraina, au sprijinit-o și au impins-o spre confruntarea cu Rusia, au inchis ochii cand extremiștii ucraineni asasinau minoritarii ruși, cand dușmanii politici ai celor sprijiniți de ei dispareau fara urma. Dupa izbucnirea ostilitaților, au continuat sa inarmeze Ucraina, i-au…

- Am spus de mai multe ori ca tot ceea ce face Rusia in Ucraina a fost facut, mai intai, de așa-zișii „baieți buni”. Putin nu face decat sa repete scenariile occidentale care au dus la destramarea Iugoslaviei, de exemplu. Iar ipocrizia și dublul discurs lovesc din nou: in vreme ce incurajarea statelor…

- Intr-o singura zi, carburanții s-au ieftinit, la mai toate benzinariile, cu aproximativ 15 bani. Intr-o luna, prețul carburanților auto a scazut cu 1,5 lei. S-a ajuns la un nivel de preț apropiat de cel de dinaintea conflictului din Ucraina. La finalul lunii, va expira termenul de aplicare a reducerii…