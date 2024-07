Stiri pe aceeasi tema

- Guvernele statelor membre ale Uniunii Europene vor trebui sa prezinte cate doi candidați – o femeie și un barbat – pentru posturile de comisari europeni, a anunțat Ursula von der Leyen. Realeasa joi de Parlamentul European pentru a conduce executivul UE, Ursula von der Leyen vrea ca nominalizarile țarilor…

- Guvernele statelor membre ale Uniunii Europene vor trebui sa prezinte fiecare cate doi candidati, o femeie si un barbat, pentru posturile de comisari europeni, a anuntat Ursula von der Leyen, proaspat realeasa joi de Parlamentul European la conducerea executivului UE, informeaza APA, potrivit Agerpres.O…

- Guvernele statelor membre ale Uniunii Europene vor trebui sa prezinte fiecare cate doi candidati – o femeie si un barbat – pentru posturile de comisari europeni, a anuntat Ursula von der Leyen, proaspat realeasa joi de Parlamentul European la conducerea executivului UE, informeaza APA. O exceptie de…

- Guvernele statelor membre ale Uniunii Europene vor trebui sa prezinte fiecare cate doi candidati – o femeie si un barbat – pentru posturile de comisari europeni, a anuntat Ursula von der Leyen, proaspat realeasa joi de Parlamentul European la conducerea executivului UE. O exceptie de la aceasta regula…

- Statele membre ale Uniunii Europene vor sa propuna cate doi candidați, o femeie și un barbat, pentru posturile de comisari europeni, a anunțat Ursula von der Leyen, dupa ce a fost realeasa la conducerea executivului UE, potrivit Agerpres.

- Guvernele statelor membre ale Uniunii Europene vor trebui sa prezinte fiecare cate doi candidati – o femeie si un barbat – pentru posturile de comisari europeni, a anuntat Ursula von der Leyen, proaspat realeasa joi de Parlamentul European la conducerea executivului UE. O exceptie de la aceasta regula…

- Parchetul European (EPPO) din Timișoara efectueaza cercetari asupra unui numar de cinci persoane pentru frauda agravanta cu subvenții, falsificare de documente private și fals intelectual, cu un prejudiciu estimat de 667.000 de euro, a anunțat joi Direcția Generala Anticorupție, care a participat la…

- Redam integral mesajul senatorului AUR Claudiu Tarziu:“ Dragi prieteni,Mai este puțin timp pana pe 9 iunie, ziua cea mare.Ziua in care trebuie sa alegem daca ne schimbam destinul național sau nu.Ziua in care vom decide daca oprim deconstrucția Romaniei și incepem reconstrucția ei.Ziua in care vom vom…