- In ultimele 72 de ore au ars aproximativ 400 de hectare in Romania. Vijeliile au doborat zeci de copaci. Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta a publicat raportul misiunilor la care echipajele au intervenit din ultimele 72 de ore. Astfel, incepand de vineri, de pe data de 21 iulie, salvatorii…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta a transmis ca, in cursul zilei de joi, modulul specializat de stins incendii de padure al Romaniei a intervenit in sprijinul omologilor eleni pentru stingerea incendiilor de vegetatie uscata si padure in zone din N-V Atenei (Attica de Vest), unde au actionat…

- Lovitura dura pentru o categorie de romani! Riscați sa ramaneți fara bani daca incalcați o importanta prevedere! Se vor face controale la sange. A fost incheiat un Protocol de colaborare cu Garda Nationala de Mediu (GNM) si cu Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU care prevede..…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) a anuntat ca peste 100 de persoane din trei judete au fost evacuate temporar din cauza inundatiilor, iar peste 5.000 de pompieri au fost pregatiti sa intervina pentru ajutorarea populatiei, potrivit news.ro.„Inca de la intrarea in vigoare a…

- Astazi, 2 iunie, se implinesc 7 ani de la tragedia aviatica de langa satul Haragiș, raionul Cantemir, cand un elicopter al serviciului de urgenta SMURD Iași, aflat in misiune in Moldova, s-a prabusit. Accidentul a luat viața a 4 membri ai echipajului aeromedical. Inspectoratul General pentru Situații…

- Eveniment Mesaj FALS despre un pericol radioactiv in Romania, transmis pe internet in numele IGSU mai 29, 2023 10:03 Reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgența avertizeaza in privința unor informații false care au circulat pe aplicația WhatsApp. Mesajul fake news susține ca…

- Incepe plata sumelor necesare decontarii cheltuielilor pentru hrana și cazarea refugiaților ucraineni din Romania, anunțul a fost facut de Inspectoratul General pentru Situații de Urgența.IGSU anunța ca „incepe plata sumelor necesare decontarii cheltuielilor cu hrana și cazarea cetatenilor straini sau…

- Incepand de astazi, 12 mai 2023, Inspectoratul General pentru Situații de Urgența va incepe plata sumelor necesare decontarii cheltuielilor cu hrana și cazarea cetatenilor straini sau apatrizilor aflați in situații deosebite, proveniti din zona conflictului armat din Ucraina, aferente lunilor ianuarie,…