- UPDATE – Inca o persoana carbonizata a fost descoperita la Matei Balș. Știrea inițiala, mai jos. Planul roșu a fost activat vineri dimineața la Institutul Național de Boli Infecțioase Prof. Dr. „Matei Balș”, dupa ce un incendiu major a izbucnit la parterul Pavilionului V. Acolo erau adapostiți 102 de…

- Planul roșu a fost activat vineri dimineața la Institutul Național de Boli Infecțioase Prof. Dr. „Matei Balș”, dupa ce un incendiu major a izbucnit la parterul Pavilionului V. Acolo erau adapostiți 102 de pacienți. Patru persoane care erau conectate la oxigen au murit. 53 de pacienți sunt transferați…

- Deși campania de vaccinare împotriva COVID-19 merge bine, masca va ramâne obligatorie pâna în anul 2023, susține medicul Adrian Streinu-Cercel, cercetator român și membru al Academiei de Științe Medicale. Totodata, el este director al…

- La ora 9:00 s-a dat startul imunizarii la noi în țara. Primul român care a primit o doza din vaccinul anti-COVID este un cadru medicale de la Institutul Național „Matei Balș” din Capitala. Vaccinarea începe și în țara,…

- Ziua de 1 decembrie a avut o importanța deosebita pentru intreaga lume. Ca in fiecare an, in domeniul sanatații, prima zi de iarna a fost dedicata Zilei Mondiale HIV/SIDA. In țara noastra, evenimentul a fost marcat prin dezbateri care au adus, din nou in atenția autoritaților și a publicului larg problemele…

- Adrian Streinu-Cercel , managerul Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” din Capitala, a explicat ca pacienții „sunt asistați pe secțiile normale in aceleași condiții” precum in cele de Terapie Intensiva, „mai puțin faptul ca n-au ventilatoare”. „Este regretabil ca se discuta in asemenea…

