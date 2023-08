Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost prins in flagrant delict de polițiștii și procurorii DIICOT Oradea in timp ce vindea 430 de grame de cannabis cu 13.000 de lei.Procurorii DIICOT Oradea au dispus miercuri reținerea pentru o perioada de 24 de ore a unui barbat, cercetat pentru trafic intern de droguri de risc, conform…

- Doi barbati din Targu Mures cresteau culturi de cannabis tip indoor. Ieri, pe 5 iulie, autoritatile i au retinut pentru 24 de ore si au confiscate zeci de plante. La data de 5 iulie, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Targu Mures, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. ndash;…

- Procurorii DIICOT au destructurat o retea infractionala profilata pe fals informatic, inselaciune si evaziune fiscala. Folosind o societate comerciala, mai multe persoane contactau diversi clienti carora le solicitau fonduri pentru achizitionarea de criptomonede, promitand randamente nereale pentru…

- Primarul orașului Mangalia a fost trimis in judecata pentru abuz in serviciu, a anunțat marți DNA.Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a lui Radu Cristian, la data faptelor și in prezent primar al municipiului Mangalia, pentru savarsirea infractiunii de abuz in…

- Curtea de Conturi arunca o bomba uriasa fix in curtea Parchetului General. O afacere imobiliara facuta de fostul sef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, si aprobata de fostul procuror general, Augustin Lazar, a dus la achizitionarea noului sediu al DIICOT cu 5 milioane de lei mai scump decat pretul pietei.…

- Ao fost percheziții DNA la membri ai clanului Carpaci din Timiș și Caraș-Severin, intr-un dosar de frauda cu fonduri europene. Potrivit surselor, prejudiciul ar fi de jumatate de milion de euro. Procurorii anticorupție vizeaza membrii clanului Carpaci care, pe parcursul ultimilor ani, ar fi obținut…

- Polițiștii și procurorii DIICOT Prahova au gasit o cultura de cannabis de 491 de plante intr-o incapere subterana. Un suspect a fost reținut și apoi arestat preventiv in acest caz.Potrivit IPJ Prahova, politistii BCCO și procurorii DIICOT Ploiești au facut o perchezitie domiciliara in județul Giurgiu,…

- Romance sarace obligate sa practice prostituția 'la strada' in Roma: Polițiștii și procurorii DIICOT au descins peste traficanțiUn grup infracțional organizat, care deținea „posturi” pentru prostituția stradala in Roma, a fost destructurat de procurorii DIICOT. Fete cu situație materiala precara…