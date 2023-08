Stiri pe aceeasi tema

- Nicoleta Dumitrescu Din multitudinea de știri ale zilei de ieri, una, cu siguranța, a fost de departe cea mai de impact asupra prezentului și viitorului omenirii. Despre ce a fost vorba? Despre faptul ca omenirea a consumat deja toate resursele naturale generate de planeta pe anul 2023, iar incepand…

- Omenirea a consumat deja toate resursele naturale generate de planeta pentru anul 2023. Incepand din 2 august, toata energia pe care o vom folosi, tot ce vom manca, cumpara din magazine sau calatoriile pe care le vom face, vor fi in contul generatiilor viitoare. Romania si-a consumat resursele chiar…

- Omenirea a consumat deja toate resursele naturale generate de planeta pentru anul 2023. Incepand de maine, 2 august, toata energia pe care o vom folosi, tot ce vom manca, cumpara din magazine sau calatoriile pe care le vom face, vor fi in contul generațiilor viitoare.

- China acapareaza resursele naturale strategice ale lumii. Care este tara ce va deveni o sursa majora de materii prime pentru cel mai mare producator de baterii pentru masini electrice? CITESTE SI Manager de spital, in scandalul azilelor: 'Soluția este simpla - inchiderea robinetului cu bani…

- Statul a indatorat fiecare roman cu peste 100 de euro pe luna, in prima jumatate a anului. Romania traiește pe datorie In perioada ianuarie – mai 2023, datoria externa totala a crescut cu 12,533 miliarde de euro. Asta inseamna ca statul a facut datorii de 2,5 miliarde de euro pe luna. Raportat la numarul…

- Fostul președinte Emil Constantinescu: Romania e o colonie careia ii sunt exploatate resursele naturale Fostul președinte Emil Constantinescu: Romania e o colonie careia ii sunt exploatate resursele naturale Aflat la Muzeul Brukenthal din Sibiu, sambata, pentru o conferinta de presa parte a Festivalului…