- Senatorul PSD, Eugen Teodorovici, considera ca președintele Klaus Iohannis ar trebui sa demisioneze, dupa tragedia de la Piața Neamț. Teodorovici ii amintește lui Iohannis faptul ca dupa tragedia de la Colectiv a cerut demisia Guvernului Ponta, așa ca acum el ar trebui sa fie cel care demsioneaza.…

- Derularea evenimentelor tragice care s-au petrecut in cazurile maternitatii Giulesti (16 august 2010) si cele din clubul Colectiv (30 octombrie 2015) s-a repetat, sambata seara, la Piatra Neamt, acolo unde 10 pacienti internati la sectia ATI au murit la Spitalul Judetean, iar medicul de garda care a…

- Guvernul anunța ca s-a decis ca DSP și IGSU sa formeze echipe mixte pentru verificarea tuturor secțiilor de terapie intensiva din țara. Asta dupa ce au murit 10 oameni in cumplita tragedie de la Spitalul Județean Neamț. La ora 10, premierul Ludovic Orban a participat la ședința de lucru cu ministrul…

- Șora taxeaza afirmația de sambata seara a ministrului Sanatații, cel care a spus ca toți romanii sunt vinovați pentru modul in care arata sistemul medical din ultimii 30 de ani.„Nu, nu suntem toți vinovați. Pentru ca vinovația nu se distribuie in mod egal. Cel care se ascunde in spatele unei vinovații…

- „Eram peste ocean, intr-o vizita oficiala și unul dintre consilierii mei a venit și mi-a spus ca s-a intamplat ceva rau intr-un club din București. Am zis: „Bun, anunța-i pe Raed Arafat, pe Gabriel Oprea!”, dupa care ne-am urcat in avion și am venit acasa. Nu mi-am dat seama de la inceput de amploarea…

- In ziua comemorarii victimelor de la Colectiv, Calin Popescu Tariceanu atentioneaza cu privire la politizarea excesiva a acestui eveniment, precum si la dezastrul ce inca persista in domeniul sanitar, in ciuda eroismului cadrelor medicale.Ludovic Orban, declarație-angajament: NU vom majora…

- In contextul unui nou record negativ, Guvernul cauta solutii pentru a limita raspandirea virusului SARS-COV-2. Astfel, intrebat daca Guvernul ia in calcul inchiderea mall-urilor, nu doar a cinematografelor si restaurantelor din incinta acestora, la o rata mai mare de 3 cazuri la mia de locuitori,…

- CCR a decis ca OUG prin care Guvernul a decis sa dubleze etapizat, timp de 2 ani, alocațiile pentru copii este neconstituționala. Parlamentul a decis ca Ludovic Orban sa majoreze cu 40% punctul de pensie, așa cum scrie in lege, insa premierul a contestat la CCR, care va da un verdict similar cu cel…