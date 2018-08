Stiri pe aceeasi tema

- Romania pierde anual sute de hectare de teren ca urmare a eroziunii malului drept al raului Prut. Viiturile succesive care s-au format pe cursul apei au "rupt" din malul romanesc, diminuand semnificativ suprafetele agricole, lizierele, pasunile sau chiar fasiile de frontiera. Numai in…

- Un șofer de tir din Romania și-a rasturnat intenționat mașina intr-un șanț, in timp ce circula pe o șosea din Italia. Cand s-a aflat motivul, tanarul a devenit erou. El se afla pe autostrada A3 din Italia, intre Monselice și Rovigo, cand, din cauza temperaturilor crescute, i-a explodat un cauciuc. Drept…

- Zariti de politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, in apropierea granitei, in timp ce ar fi incercat sa intre ilegal in tara, mergand pe jos dinspre Bulgaria, doi tineri au ajuns in atentia reprezentantilor legii. S-a intamplat sambata dupa-amiaza, in localitatea constanteana Coroana. Dupa…

- Romania este prima tara europeana care a exportat gaze, acum 60 de ani, iar acum raspunderea depaseste cadrul national si regional, intrucat Romania este esentiala pentru securitatea energetica a intregii Europe, a declarat, luni, Maros Sefcovic, vicepresedinte al Comisiei Europene.

- In 2016, veniturile de protecție sociala au inregistrat o creștere de 9,2% fața de anul precedent, cheltuielile au crescut cu 7,6% fața de 2015, iar cheltuielile cu prestațiile sociale au reprezentat 14,4% din PIB, arata un comunicat transmis luni de Institutul Național de

- Benjamin Netanyahu va veni in Romania pe 8 august, data la care va avea loc o sedinta comuna a guvernelor Romaniei si Israelului. Altfel spus, doamna noastra premier, Viorica Vasilica Dancila, va avea ocazia sa-si emita inimitabilul ”He-he-he” si de pe prispa proprie. Nu cea fireasca si potrivita in…

- Suprafata agricola irigata de la inceputul anului pana in prezent in Romania este de 201.000 de hectare, fiind contractata pentru irigatii o suprafata de aproape un milion de hectare, a mentionat marti, la Piatra-Olt, directorul Agentiei Nationale de Imbunatatiri Funciare (ANIF), Florin Barbu. Barbu,…

- Un grup de oameni de afaceri a realizat cea mai mare tranzactie cu moneda digitala OneCoin din Romania, de aproape 2 milioane de euro, iar tranzactia, realizata prin intermediul platformei DealShaker, a vizat un teren din Baicoi, judetul Prahova, pe care urmeaza sa fie realizat un cartier de locuinte.