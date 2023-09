Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a inchis, oficial, MCV cu Romania și Bulgaria. „Este o zi fericita pentru Romania”, a declarat președintele Iohannis. Comisia Europeana a inchis vineri, in mod oficial, mecanismul de cooperare și de verificare (MCV) pentru Bulgaria și Romania. Președintele Klaus Iohannis a salutat…

- Comisia Europeana a anunțat vineri, 15 septembrie, ca inchide in mod oficial Mecanismul de Cooperare și de Verificare (MCV) pentru Romania și Bulgaria, invocand progresele pe care le-au facut cele doua țari in domeniile reformei judiciare și anticorupției.MCV-ul a fost introdus in 2007, la aderarea…

- Vineri, 15 septembrie, Comisia Europeana a inchis vineri in mod oficial Mecanismul de Cooperare si Verificare pentru Bulgaria si Romania, ce fusese introdus in 2007, la aderarea celor doua tari la Uniunea Europeana, ca masura tranzitorie menita sa faciliteze realizarea de progrese in domeniul reformei…

- Președintele Klaus Iohannis a salutat decizia Comisiei, spunand este „o mare reușita” a Romaniei. „Este o zi fericita pentru Romania astazi. Probabil ați aflat: este oficial, este inscris. MCV pentru Romania s-a finalizat. Este notificarea Comisiei Europene de astazi. Dupa parerea mea este o mare reușita…

- Comisia Europeana inchide vineri in mod oficial mecanismul de cooperare și de verificare (MCV) pentru Bulgaria și Romania. Mecanismul de cooperare și de verificare a fost introdus in 2007, la aderarea Bulgariei și a Romaniei la Uniunea Europeana, ca masura tranzitorie menita sa faciliteze realizarea…

- Comisia Europeana a anunțat vineri, 15 septembrie, ca inchide in mod oficial Mecanismul de Cooperare și de Verificare (MCV) pentru Romania și Bulgaria, invocand progresele pe care le-au facut cele doua țari timp de 16 ani in domeniile reformei judiciare și anticorupției.MCV-ul a fost introdus in 2007,…

- Vineri, 15 septembrie, Comisia Europeana inchide in mod oficial mecanismul de cooperare și de verificare (MCV) pentru Romania și Bulgaria. Mecanismul de cooperare și de verificare a fost introdus in 2007, la aderarea Bulgariei și a Romaniei la Uniunea Europeana, ca masura tranzitorie menita sa faciliteze…

- Bulgaria si Romania au dovedit ca fac parte din Schengen, aratand „cele mai bune practici atat in ceea ce priveste azilul, cat si returnarile” de migranti, a declarat miercuri, in plenul Parlamentului European la Strasbourg, presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a pledat totodata…