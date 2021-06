Stiri pe aceeasi tema

- Doua slepuri incarcate cu peste o mie de tone de deseuri, aduse din Bulgaria pentru o firma din Bucuresti, au fost depistate de politistii de frontiera in Portul Murfatlar, marfa urmand sa fie returnata expeditorului. Garda de Coasta a informat, miercuri, printr-un comunicat de presa, ca politistii…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritatile austriece au revizuit conditiile de intrare in Republica Austria, in contextul pandemiei de COVID-19. Noile masuri se aplica pana la data de 30.06.2021. Astfel, persoanele care calatoresc in Republica Austria din state pentru care nu au fost emise…

- Pe zi ce trece, Romania se transforma in groapa de gunoi a Europei, din cauza miilor de tone de deseuri nereciclabile care ajung in tara noastra pe mare sau pe uscat. Autoritațile au desigilat ultimele 15 containere din lotul de 90 sosite din Germania in portul Constanța Sud - Agigea.

- Datele Eurostat pentru urmatorii 30 de ani arata sumbru. Milioane de oameni iși vor pierde viața, iar populațiile celor mai multe țari vor resimți acest declin. Mai exact, potrivit sursei citate, sintre cele 1.216 regiuni din tarile UE, se estimeaza ca aproximativ doua treimi (802 regiuni) vor avea…

- Mai multe containere incarcate cu deșeuri au fost gasite in Portul Constanta Sud Agigea. Importul ilegal de deșeuri a fost facut de doua societati din Prahova și din București. Polițiștii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au identificat doua societati comerciale, una din Prahova, iar…

- Containere incarcate cu deseuri aduse cu vapoarele din diferite tari au fost depistate de politistii de frontiera in portul Constanta, deseurile fiind importate ilegal in Romania de catre doua firme din judetul Prahova si municipiul Bucuresti, a informat, joi, Garda de Coasta. Marfurile erau declarate…