România ține pasul cu Europa de Vest la înmatriculări de mașini electrice. Clienții o fac pentru că ei cred că așa este bine Cei care-și cumpara o mașina noua in Romania se arata tot mai deschiși la alternativa oferita de automobilele electrificate, fie ele 100% electrice sau cu propulsie hibrida, țara noastra mergand in ritm cu vestul Europei pe drumul spre un viitor fara emisii poluante. In 2022, piața auto a dat semne de revenire, deși nu vom putea vorbi nici anul acesta de volumele care se inregistrau in 2018-2019, ultimii ani de dinainte de pandemie. Chiar și așa, se observa o schimbare a tendințelor printre cei care cumpara mașini noi, odata cu marirea cotei de piața aferente mașinilor electrificate. … Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol si foto: wall-street.ro

