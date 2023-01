Se pregateste o afacere de multe milioane de euro in piata de combustibili din Romania. Shell ar putea prelua benzinariile Lukoil. Gigantul energetic anglo-olandez Shell ar putea reveni in retailul de combustibili din Romania prin preluarea lantului de benzinarii Lukoil. Shell a iesit din tara noastra in 2007. De ce vinde Lukoil? Lantul controlat de […] The post Romania, terenul pe care rusii si britanicii fac afaceri: Shell vrea sa cumpere Lukoil first appeared on Ziarul National .